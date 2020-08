L’Eredità, il professore Niccolò Pagani: “Sarei un codardo se non tornassi a scuola. Sì alla mascherina e al termoscanner” (Di domenica 30 agosto 2020) Aveva lasciato il quiz L’Eredità, dove era campione da molte puntate, perché non poteva più stare lontano dai suoi studenti: “Mi mancano“. Così Niccolò Pagani, professore delle medie, era tornato a casa nonostante le vittorie. Idolo del web, il Corriere della Sera lo ha intervistato: “Se non tornassi in classe per paura mio sentirei un codardo. Avere un’agenda di lungo periodo è difficile, lamentarsi inutile. Torniamo e rispettiamo le regole”, ha detto. Pagani ha affermato di essere molto colpito dal “paragone infelice ‘la scuola come un lager’. Nessuno dovrebbe osare dirlo, neanche per provocazione. E non solo perché significa sminuire un luogo di felicità accostandolo a uno ... Leggi su ilfattoquotidiano

