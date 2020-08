Incidente nella notte lungo l’Appia, frontale tra due auto: ferito un 36enne (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente frontale, nella notte, lungo l’Appia, nei pressi di Tufara. Coinvolte due Fiat Punto, ad avere la peggio è stato un 36enne di Apice che viaggiava in direzione Montesarchio. Il ragazzo è stato trasportato dalla rianimativa in codice rosso al San Pio di Benevento per un trauma cranico non commotivo e varie contusioni (spalla, schiena e gambe). Illesa, invece, la ragazza alla guida dell’altra auto, una 25enne di Benevento che, nonostante diverse escoriazioni, ha rifiutato l’ospedalizzazione da parte di una seconda ambulanza intervenuta sul posto. L'articolo Incidente nella notte lungo l’Appia, frontale ... Leggi su anteprima24

