Francesca Tocca e Valentin si sono lasciati, la ballerina ammette: “Non stiamo più insieme” (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Tocca e Valentin Dumitru si sono lasciati La 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, oltre alla vicenda Covid-19 è stata caratterizzata da una vicenda di gossip. stiamo parlando del flirt tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru. I due ballerini si sono conosciuti e successivamente innamorati all’interno del talent show di Canale 5. Archiviata la stagione, i due ragazzi hanno continuato a frequentarsi ma non sono mancate le polemiche sul web. Ricordiamo, infatti, che la danzatrice professionista era sposata col collega Raimondo Todaro da anni. Quest’ultimo, però, pronto alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle, aveva condiviso un post in cui annunciando la ... Leggi su kontrokultura

R_o_b_y_50 : @sono_selvatica Oggi il caffè è un toccasana. I dolcetti stamattina li lascio agli altri. Mi tocca la torta stasera… - LadyNews_ : #FrancescaTocca e #ValentinAlexandruDumitru si sono lasciati - kjgiul : Non so comunque avevo il presentimento che Valentin e Francesca Tocca non sarebbero durati - NoemiCibelli : Non ho mai amato questa espressione linguistica, ma questa volta non ci sono parole migliori per condividere con vo… - glen_da88 : La relazione tra Francesca tocca e Valentin è durata da natale a santo Stefano -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Tocca Raimondo Todaro torna a parlare di Francesca Tocca SoloDonna "Ballando con le Stelle", Elisa Isoardi in coppia con Raimondo Todaro. E già c'è aria di gossip

"E' lui il mio maestro a Ballando con le Stelle!" Esulta così, con un post su Instagram, Elisa Isoardi che, lasciati i fornelli de "La Prova del cuoco", sarà tra le protagoniste della prossima, immine ...

Amici: Francesca Tocca e Valentin si sono lasciati

Francesca Tocca e Valentin dopo un’intensa estate d’amore si sono lasciati. Ad annunciarlo è la stessa Francesca tramite il suo profilo Instagram. Francesca e Valentin hanno fatto sognare tutti con la ...

"E' lui il mio maestro a Ballando con le Stelle!" Esulta così, con un post su Instagram, Elisa Isoardi che, lasciati i fornelli de "La Prova del cuoco", sarà tra le protagoniste della prossima, immine ...Francesca Tocca e Valentin dopo un’intensa estate d’amore si sono lasciati. Ad annunciarlo è la stessa Francesca tramite il suo profilo Instagram. Francesca e Valentin hanno fatto sognare tutti con la ...