"Fa caldo" ed entra nel Fontanone del Gianicolo. Multata per 400 euro (Di domenica 30 agosto 2020) “Non sapevo che non si potesse fare, faceva caldo”. Si è giustificata così una 35enne sorpresa ieri sera dai vigili con i piedi dentro al Fontanone del Gianicolo, uno dei simboli di Roma, al pari di Fontana di Trevi. La giovane intorno alle 22,30, complice una serata romana afosa, prima del temporale notturno, non ci ha pensato due volte. E’ entrata nella vasca, con i piedi a mollo, e quasi come una novella Anita Ekberg, seppure in acque diverse, si è addentrata nella fontana dell’Acqua Paola.Quel “Fontanone” cantato da Antonello Venditti nella celebre brano “Roma Capoccia”, una fontana monumentale Seicentesca che incanta . E così in una sera di fine agosto, forse ricordando l’incipit del testo del ... Leggi su huffingtonpost

valeconticello : RT @HuffPostItalia: 'Fa caldo' ed entra nel Fontanone del Gianicolo. Multata per 400 euro - HuffPostItalia : 'Fa caldo' ed entra nel Fontanone del Gianicolo. Multata per 400 euro - StregaMorgana9 : @cuore54710607 ????mi pare caldo là fuori... Entra che ci rinfreschiamo ?????? - proxyebbasta : Un caldo del genere, un fuoco che ti entra nelle viscere e incenerisce le fibre nervose che si occupano di instilla… - bah_dis : RT @natolibero68: E te pareva, è una dittatura blanda semplicemente perché non trova una reazione di difesa,entra come un coltello caldo in… -

