Esclusiva: Dalbert, offerta ufficiale del Başakşehir campione di Turchia (Di domenica 30 agosto 2020) Dalbert è tornato all’Inter dopo l’esperienza di Firenze, ma difficilmente resterà in nerazzurro. Anzi, finirà sul mercato e verranno valutate le proposte migliori. Una è già arrivata, quella del Başakşehir per la prima volta campione di Turchia dopo una stagione di straordinarie soddisfazioni. I turchi hanno fatto un’offerta ufficiale all’Inter, in prestito con diritto di riscatto, trovando l’apertura del club nerazzurro. E hanno migliorato l’ingaggio dello stesso Dalbert, portandolo a poco più di un milione e mezzo a stagione più bonus. Ora dipende da Dalbert che valuterà e darà una risposta nei prossimi giorni. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Jacobelli: "Juve disposta a fare grossa minusvalenza per cedere Higuain, ma stipendio impossibile per tutti, non solo per la Fiorentina. Su Chiesa..."

Il caso Chiesa, un mercato per puntellare la rosa di Iachini e una stagione pronta a prendere il via tra meno di un mese: a tre giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato sono tanti i temi che c ...

GALBIATI A FV, PER L'EUROPA LA ROSA NON BASTA. DALBERT O BIRAGHI? MEGLIO ALTRO

"Qualcosa la Fiorentina dovrebbe fare sul mercato perché gli acquisti di gennaio sono interessanti, ma non bastano. Anche se tutto dipende dagli obiettivi che si pone la società: se Rocco Commisso vuo ...

