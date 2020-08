Crotone, barca con migranti a bordo si incendia ed esplode (Di domenica 30 agosto 2020) Una imbarcazione con a bordo alcune decine di migranti ha preso fuoco al largo della costa Crotonese ed è poi esplosa. L’episodio è avvenuto mentre si stavano compiendo le operazioni di trasbordo dei migranti su una unità della Guardia di Finanza che era accorsa sul posto per soccorrerli. Ignote al momento le cause che hanno innescato l’incendio, sta di fatto che pochi minuti dopo l’imbarcazione è stata investita da una esplosione probabilmente causata dal carburante a bordo. Sul posto in questo momento si trovano le unità navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza che stanno recuperando le persone finite in mare. Non si sa al momento se ci siano vittime. ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Crotone, a fuoco una barca con migranti a bordo: possibili vittime #incendiobarcamigranti - Agenzia_Ansa : Prende fuoco barca con #migranti a largo di #Crotone, possibili vittime #ANSA - romi_andrio : RT @Open_gol: Una barca con decine di migranti prende fuoco ed esplode al largo di Crotone: si temono vittime - LoScomodo_ : RT @Agenzia_Ansa: Prende fuoco barca con #migranti a largo di #Crotone, possibili vittime #ANSA - leonzan75 : RT @Agenzia_Ansa: Prende fuoco barca con #migranti a largo di #Crotone, possibili vittime #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone barca Migranti, barca si incendia al largo di Crotone: si temono vittime. Lampedusa, hotspot al collasso Il Gazzettino Crotone, barca con migranti a bordo si incendia ed esplode

Una imbarcazione con a bordo alcune decine di migranti ha preso fuoco al largo della costa crotonese ed è poi esplosa. L’episodio è avvenuto mentre si stavano compiendo le operazioni di trasbordo dei ...

Migranti, barca prende fuoco ed esplode al largo di Crotone

Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco ed è esplosa, per cause in corso d'accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Po ...

Una imbarcazione con a bordo alcune decine di migranti ha preso fuoco al largo della costa crotonese ed è poi esplosa. L’episodio è avvenuto mentre si stavano compiendo le operazioni di trasbordo dei ...Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco ed è esplosa, per cause in corso d'accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Po ...