Concorsi pubblici: illegittima la richiesta di titoli eccessivi (Di domenica 30 agosto 2020) Concorsi pubblici e potere discrezionale della PADiscrezionalità della PA nella scelta dei requisiti di ammissione al concorso Limiti alla discrezionalità della PA in materia di Concorsi pubblici Concorsi pubblici e potere discrezionale della PATorna su In materia di Concorsi pubblici, l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale di scelta dei requisiti di ammissione e dei titoli di partecipazione. Tale discrezionalità, tuttavia, non può tradursi in arbitrio, atteso che le scelte della P.A. devono sempre rispettare i principi che reggono l'azione amministrativa. In tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 6972 del 14 ottobre 2019, ha ritenuto illegittimo un bando di concorso ... Leggi su studiocataldi

Teresafas : @appuntidicarta @ilfoglio_it Perché i concorsi pubblici non selezionano:non valutano le capacità didattiche e comun… - giorgiotablet : In materia di affidamento di incarico, la P.A. ha un potere discrezionale di scelta dei requisiti di ammissione. T… - FF_AAediPolizia : RT @StudioCataldi: Concorsi pubblici: illegittima la richiesta di titoli eccessivi: Concorsi pubblici e potere… - StudioCataldi : Concorsi pubblici: illegittima la richiesta di titoli eccessivi: Concorsi pubblici e potere… - opi_tn : Concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato di N. 2 posti di personale amministrativo presso l’Ordine… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi pubblici Concorsi pubblici: più posti al Sud per rilanciare l'economia Money.it Superano le prove ma il lavoro promesso non c’è. La denuncia di alcuni partecipanti al “concorsone”della regione Campania

“In queste settimane è attesa l’immissione al lavoro di 2500 persone sulle 10mila che hanno superato la prova”. Così parlava il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a fine luglio, riferendosi ...

Comune di Villacidro: concorsi per 4 assunzioni

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; per i cittadini dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, avere ade ...

“In queste settimane è attesa l’immissione al lavoro di 2500 persone sulle 10mila che hanno superato la prova”. Così parlava il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a fine luglio, riferendosi ...cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; per i cittadini dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, avere ade ...