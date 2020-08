Chiavenna, palaghiaccio gremito per l'addio a Giacomo (Di domenica 30 agosto 2020) Chiavenna, 30 agosto 2020 " Lacrime a Chiavenna per l'ultimo saluto a Giacomo Gallegioni. In una giornata piovosa e triste, la città del Mera si è stretta nel dolore dei famigliari dello sfortunato ... Leggi su ilgiorno

Al palaghiaccio l’addio a Giacomo Gallegioni

Il 28enne è morto sulle montagne dopo una caduta di 150 metri. Il sindaco Della Bitta: "Ci resteranno i tanti momenti passati insieme" ...

