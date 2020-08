Chadwick Boseman, Barack Obama: "Si capiva subito che era speciale" (Di domenica 30 agosto 2020) Barack Obama e la moglie Michelle hanno ricordato la visita di Chadwick Boseman alla Casa Bianca subito dopo aver interpretato Jackie Robinson nel biopic 42. La morte di Chadwick Boseman ha sconvolto il mondo del cinema e l'intera comunità afroamericana di cui il giovane attore era diventato un simbolo: Barack Obama, il primo Presidente di colore degli Stati Uniti, gli ha reso omaggio ricordando su Twitter la sua visita alla Casa Bianca: "si capiva subito che era speciale. Era giovane, talentuoso e nero". Fan e colleghi dello showbiz hanno reagito alla tragica notizia della morte di Chadwick Boseman, sconfitto dopo quattro anni da un tumore al ... Leggi su movieplayer

MarvelNewsIT : Abbiamo il cuore spezzato, i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman. La tua eredità vivrà per semp… - chetempochefa : “Chadwick Boseman è stata una luce brillante, una fonte di ispirazione per tanti giovani di colore che hanno avuto… - repubblica : E' morto Chadwick Boseman, star di Black Panther, il primo supereroe nero - mlucy944 : RT @Agenzia_Ansa: Chadwick Boseman, l'ultimo tweet e' da record. Piu' di sei milioni e mezzo di cuori per T'Challa di Black Panther VIDEO #… - Agenzia_Ansa : Chadwick Boseman, l'ultimo tweet e' da record. Piu' di sei milioni e mezzo di cuori per T'Challa di Black Panther V… -