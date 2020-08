Bisio: “Non potevo abbracciare mia madre. Visite con guanti e mascherina” (Di domenica 30 agosto 2020) Claudio Bisio si racconta in una ricca intervista in occasione dei suoi 40 anni di carriera: oltre al suo lavoro, l’artista parla anche del periodo di emergenza sanitario, di come ha vissuto il lockdown e la scomparsa di sua madre. I quarant’anni di carriera cadono oggi, per Claudio Bisio. Con una vita d’artista vissuta a … L'articolo Bisio: “Non potevo abbracciare mia madre. Visite con guanti e mascherina” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi» - Fabio_Galletti : @Niebbo o una citazione di Claudio Bisio & Rocco Tanica: ??'sotto la quarta non può essere vero amore'???? - AgostinisV : Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi. A Milano c… - Alien1it : #Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi» - sersky8 : RT @Corriere: Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi» -