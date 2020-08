Tour de France, Nizza: a Kristoff tappa e prima maglia gialla, numerose cadute per la pioggia (Di sabato 29 agosto 2020) Una tappa caratterizzata dalla pioggia costante che ha reso viscido l'asfalto e provocato diverse cadute, per fortuna senza gravi conseguenze a livello fisico per i corridori. Negli ultimi 40 km tacito accordo per ridurre al minimo i rischi con l'andatura che e' decisamente calata Leggi su firenzepost

Eurosport_IT : L'abbiamo atteso, voluto e desiderato. Adesso ci siamo: buon Tour de France a tutti! ???????? E ricordatevi che ci ve… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - Agenzia_Ansa : L'ombra del Covid su #Tour de France. Boss Ineos: 'Nessuno sa se arriveremo a Parigi. Se rischio è alto ne terremo… - mondialinet : Tour de France 2020, Kristoff prima maglia gialla - - apetrazzuolo : TOUR DE FRANCE - A Kristoff la prima tappa e la prima maglia gialla -