Serie A femminile 2020/21, Juventus-Empoli in tv: data, orario e streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Tutto pronto per il match tra Juventus ed Empoli pronte a scendere in campo in occasione della seconda giornata del campionato di calcio femminile. La Serie A è pronta ad entrare nel vivo e i bianconeri vanno a caccia dei tre punti casalinghi tra le mura dello Juventus Sporting Center di Vinovo. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti più recupero? Non resta che scoprirlo in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma TEAMVISION. Insomma, le alternative non mancano. E lo spettacolo è pronto ad entrare nel vivo. Leggi su sportface

OptaPaolo : 1 – Oggi inizia la Serie A Femminile 2020/21 (@FIGCfemminile). Questo sarà il PRIMO campionato europeo femminile ra… - FraaVitale : “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza, senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire” Finalmente… - FIGCfemminile : ?? L'attesa sta per finire, domani torna la Serie A! ?? ?? Sabato 22 agosto preparati a rientrare in campo con la 1?°… - ACKant : @AlfredoDeVuono @DaRonz82 @Fantacalcio C'è la Serie A femminile? - Lodover : Io trovo che in questa serie la protagonista femminile abbia carattere, non è intimidita dal bel ragazzo a petto nu… -