Scuola, al via ‘chiamata veloce’ docenti: c’è tempo fino al 2 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – Prende il via la “chiamata veloce” dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla scuola approvato a dicembre in Parlamento che consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, di poter presentare domanda in un’altra Regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato. Leggi su dire

