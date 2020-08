Ritornano le Nazionali, 16 i giocatori dell’Inter convocati (Di sabato 29 agosto 2020) Riecco le Nazionali Tutto pronto per il ritorno in campo della Nazionali dopo la lunga pausa causa diffondersi del Coronavirus. L’Inter vedrà impegnati ben 16 giocatori con le rispettive selezioni: l’elenco completo. Marcelo BROZOVIC (Croazia), Stefan de VRIJ (Olanda), Romelu LUKAKU (Belgio), Milan SKRINIAR (Slovacchia), Nicolò BARELLA, Alessandro BASTONI, Cristiano BIRAGHI, Danilo D’AMBROSIO, Roberto GAGLIARDINI, Stefano SENSI (Italia), Christian ERIKSEN (Danimarca), Anthony SALCEDO, Sebastiano ESPOSITO (Italia U21), Gaetano ORISTANIO, Lorenzo PIROLA (Italia U20), Filip STANKOVIC (Serbia U19) L'articolo Ritornano le Nazionali, 16 i giocatori dell’Inter convocati proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

