Post qualifiche GPBelgio 2020, le dichiarazioni dei primi tre (Di sabato 29 agosto 2020) Lewis Hamilton: Oggi è una pole importante per me. In passato abbiamo cercato le scie ma questo portava a sessioni confuse. Qui non è semplice trovare il giusto livello di ala. Noi non siamo i più forti nel primo e terzo settore ma siamo molto forti in quello centrale e io ho scelto di avere un assetto che mi permettesse di poter guidare con l’area pulita, perché la scia la puoi trovare anche se sei o sette secondi davanti e io non volevo che nessuno mi intralciasse nel fare il mio lavoro. La W11 è stata incredibile, non è semplice sfruttare la macchina su questa pista al massimo. A volte togli gas troppo preso e ti concentri sull’uscita della curva, invece qui è importante trovare l’equilibrio. Penso di non aver commesso errori, in tutte le tre sessioni. Il primo giro del Q3 è stato super, non pensavo di ... Leggi su sport.periodicodaily

Lewis Hamilton con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP Belgio 2020, seguito da Valtteri Bottas e dalla Red Bull di Max Verstappen. Si sono da poco disputate le qualifiche del GP Belgio

Un ottavo posto per il messicano Sergio Perez è stato l’esito delle qualifiche del GP del Belgio, settimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps, l’alfiere della Racing Poin ...

