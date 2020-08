Pagelle Udinese-Vicenza 3-2: voti e tabellino amichevole 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Le Pagelle e i voti di Udinese-Vicenza 3-2, match amichevole del precampionato friulano. Parte bene la formazione friulana nel suo primo test: la prima occasione è di Okaka che col tacco impegna Pizzignacco. Ma il vantaggio al 35′ porta la firma di Coulibaly bravo a credere nello spunto di Barak e ad appoggiare in rete su assist del compagno di squadra. Ma il Vicenza non sta a guardare e trova la rimonta: prima con Meggiorini su assist di Nalini, poi con Guerra che non lascia scampo a Nicolas. Ma la risposta friulana è immediata ed è affidata al piattone destro di Micin. E nel finale c’è il gol vittoria dell’Udinese: Palumbo crossa dalla sinistra, Nestorovski di testa incrocia e mette in rete. Udinese ... Leggi su sportface

Chiuso il campionato segnato dal lungo stop per l'epidemia di coronavirus, è tempo di tirare le somme e riavvolgere il nastro delle prestazioni dei bianconeri in campo. Senza dubbio il migliore è Rodr ...

