Mugnano | rapina in farmacia | in 3 portano via la cassa e gli effetti personali dei dipendenti

Mugnano. rapina alla farmacia di Corso Italia, banditi in fuga con 1000 euro e tutti gli effetti personali dei deponenti presenti. Sono entrati in azione nella serata di ieri. Tre persone a volto coperto, armati di pistola si sono fatti consegnare la cassa, portafogli e borse di chi era presente.

