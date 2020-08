Morto Caesar Cordova, l’attore recitò con Al Pacino (Di sabato 29 agosto 2020) Nuovo lutto a Hollywood, Morto Caesar Cordova, l’attore recitò con Al Pacino in Scarface e Carlito’s Way ed esordì a Broadway. Caesar Cordova, un attore caratterista la cui lunga collaborazione con Al Pacino è legata soprattutto alle sue apparizioni apparizioni in Scarface e Carlito’s Way, è Morto il 26 agosto per cause naturali ad Atlantic … L'articolo Morto Caesar Cordova, l’attore recitò con Al Pacino è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

AGI - E' morto ad Atlantic City all'età di 84 anni Caesar Cordova, l'attore portoricano che aveva recitato con Al Pacino negli indimenticabili film di gangster 'Scarface' e 'Carlito's Way'. Cresciuto ...

