Meteo, allerta arancione in quattro Regioni. Forti piogge e vento, allagamenti e alberi divelti (Di sabato 29 agosto 2020) Brusco arresto dell'estate con piogge e nubifragi su buona parte dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse che prevede precipitazioni da ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Maltempo al Nord, nubifragio a Torino e grandinata a Verona. Allerta meteo in 4 regioni - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - infoitinterno : METEO - ITALIA nella morsa del violento MALTEMPO, la Protezione Civile emette l'ALLERTA: lista città colpite - SimonaV96 : @obroseymendes Guarda per il momento c’è davvero un sole che spacca le pietre.. però danno allerta meteo per domani ahah -