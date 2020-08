Masters 1000 Cincinnati 2020, Djokovic alieno: rimonta Raonic e trionfa in finale (Di sabato 29 agosto 2020) Novak Djokovic è il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati 2020, superiore nell’ultimo atto a Milos Raonic, attraverso il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. L’atleta serbo ha approcciato nel peggiore dei modi, concedendo sin troppo al servizio e palesando grande insicurezza con la seconda, tanto da concedere diversi doppi falli. Il canadese ha inizialmente beneficiato degli errori avversari, riuscendo peraltro a palesare grande costanza alla battuta, come di consueto: netto 6-1 e Djokovic apparentemente alle corde. Il numero uno del mondo ha però reagito con grande personalità, riuscendo a ritrovare se stesso nel secondo set e strappando il servizio all’opponente, successivamente conquistando il parziale: colpi di rovescio decisivi ... Leggi su sportface

