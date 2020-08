Marito violento e ubriaco picchia la moglie: finisce l’incubo durato 10 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano(Na) – ubriaco, violento e manesco, era questo l’uomo con cui era costretta a vivere una donna che, giorno dopo giorno ha collezionato insulti, spintoni, ferite, pugni e lividi sul suo corpo, sulla sua pelle. Saranno 10 anni di maltrattamenti e vessazioni difficili da dimenticare ma che, per fortuna, sono terminati. Una chiamata al 112 ha salvato una donna che, vittima della furia e dello stato di ebrezza del Marito, è stata selvaggiamente picchiata. I carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti nell’abitazione della coppia trovando l’uomo in evidente stato di ebrezza e la moglie, col volto tumefatto e in lacrime. Nonostante la presenza dei carabinieri, il 51enne, di origini bulgare, ha continuato a ... Leggi su anteprima24

Nonostante la presenza dei carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, il 51enne ha continuato a minacciare la donna che ha raccontato di essere vittima di vessazioni da oltre 10 anni e di non ave ...

