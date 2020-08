Lazio, solo un pari nella prima uscita stagionale: 2-2 contro la Triestina (Di sabato 29 agosto 2020) Parte con un pareggio la nuova stagione della Lazio che nel primo test amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore non va oltre il 2-2 contro la Triestina. Sotto la pioggia battente, Simone Inzaghi ha cambiato formazione tra il primo e il secondo tempo. A siglare la prima rete stagionale è stato Francesco Acerbi dopo 3′. Raddoppio sprecato da Immobile, che fallisce un rigore. La Triestina soffre, ma ribalta il punteggio con la doppietta di Gomez. Al 15° della ripresa arriva un gran gol di Parolo a fissare il 2-2 finale. Reina alla Lazio, l’accoglienza dei tifosi scatena il caos FOTOL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

