La tromba d’aria a Verona (Di sabato 29 agosto 2020) Ancora un’ondata di maltempo a Verona e provincia. Dopo il breve nubifragio di ieri che ha causato danni e disagi soprattutto nel quartiere di Parona, oggi un’altra grandinata ha colpito la provincia scaligera. Una tromba d’aria si è abbattuta su Montecchia Crosara, provocando danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollare alcune piante. Nel paese della Val d’Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola (zona di produzione del Soave Doc). Problemi analoghi anche a Illasi e Colognola ai Colli, comuni del circondiario. Si è verificata una orte grandinata a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio, mentre una tromba d’aria ha ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Pegli, tromba d'aria in mare, ritardi all'aeroporto Colombo - elena_ele6 : RT @larenait: #Verona di nuovo sott'acqua: grandine e tromba d'aria in particolare a sud della città. Qui il video e i dettagli: https://t.… - bmilena : RT @RaffiPas: @lanottenonserve Lago di Garda sud e zona Verona sud più piccola tromba d'aria, sempre nei paesi a sud di Verona. - warisonorround : RT @Thelma02559007: Tromba d'aria sul mare a Genova!!! - bon1z : RT @larenait: #Verona di nuovo sott'acqua: grandine e tromba d'aria in particolare a sud della città. Qui il video e i dettagli: https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : tromba d’aria Pasini: “Dobbiamo abituarci ai nubifragi, sono i disastri dell’effetto serra” Rep