Kean Juventus, smentita dell’Everton: «È nei nostri piani» (Di sabato 29 agosto 2020) Kean Juventus: l’Everton ha smentito la possibile cessione dell’attaccante classe 2000 nel corso di questa finestra di mercato L’Everton ha smentito le voci che vorrebbero Moise Kean sulla lista dei cedibili durante questa finestra di calciomercato: «Kean è al 100% nei piani dell’Everton per questa stagione». L’attaccante classe 2000 è finito nel mirino della Juventus, club con cui ha attirato le attenzioni di numerosi club europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

