Ipotesi controlli per chi arriva dalla Francia. Contagi stabili: 1.444 con quasi 100mila tamponi. Una vittima (Di sabato 29 agosto 2020) Sono in corso trattative con il Paese europeo che ha più Contagi, Parigi non esclude nuovi lockdown,, per eseguire tamponi in entrata e in uscita. Un accordo che potrebbe essere allargato anche alla ... Leggi su tg.la7

Tg3web : È stabile il numero dei nuovi casi di coronavirus. Un solo decesso. Data la situazione particolarmente difficile in… - ginugiola : RT @TgLa7: Ipotesi controlli per chi arriva dalla #Francia. #Contagi stabili: oggi 1.444 con quasi 100mila #tamponi . Una vittima https://… - alinatede : RT @TgLa7: Ipotesi controlli per chi arriva dalla #Francia. #Contagi stabili: oggi 1.444 con quasi 100mila #tamponi . Una vittima https://… - TgLa7 : Ipotesi controlli per chi arriva dalla #Francia. #Contagi stabili: oggi 1.444 con quasi 100mila #tamponi . Una vitt… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: È stabile il numero dei nuovi casi di coronavirus. Un solo decesso. Data la situazione particolarmente difficile in Francia e S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi controlli Ipotesi controlli per chi arriva dalla Francia. Contagi stabili: oggi 1.444 con quasi 100mila tamponi. Una vittima TG La7 Neuralink V2 svelato: oltre 1000 elettrodi nel cervello renderanno l'uomo "smart"

Il sistema Neuralink in sviluppo da parte dell'omonima azienda fondata da Elon Musk sta facendo notizia in questi ultimi giorni, ieri sera è stato svelato al mondo il primo prototipo di interfaccia ce ...

Viviana e Gioele, tracce di sangue trovate con il luminol nel bosco

Sono state trovate delle tracce di sangue, nella notte. Ma ancora non si sa se appartengono ad animali o all'uomo. A darne conferma è l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha ...

Il sistema Neuralink in sviluppo da parte dell'omonima azienda fondata da Elon Musk sta facendo notizia in questi ultimi giorni, ieri sera è stato svelato al mondo il primo prototipo di interfaccia ce ...Sono state trovate delle tracce di sangue, nella notte. Ma ancora non si sa se appartengono ad animali o all'uomo. A darne conferma è l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha ...