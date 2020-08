Immigrazione, Viminale: «Dall’1 giugno 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3,98% positivi» (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto) In Sicilia dall’1 giugno sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati, per una percentuale di positivi pari al 3,98%. Lo rendono noto fonti del Viminale, spiegando anche che tutti i migranti sbarcati nell’isola sono stati sottoposti «ad un attento screening sanitario». Dopo aver inizialmente previsto il test sierologico, dai primi di agosto è stato introdotto obbligatoriamente l’esame rinofaringeo, con una valutazione immediata del prelievo. Nonostante la sospensione decisa dal Tar dell’ordinanza Musumeci sulla chiusura degli hotspot in Sicilia, a seguito del ricorso della presidenza del Consiglio, continua a tenere ... Leggi su open.online

Si tratta di tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno. Protagonisti tre migranti positivi al Covid. "Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l'emergenza immigrazione, nel ...

