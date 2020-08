Governo-Regioni covid-19: con un solo positivo la scuola resta aperta (Di sabato 29 agosto 2020) In attesa di riaprire le scuole il 14 settembre, l’istituto Superiore di Sanità ha rilasciato un protocollo approvato dalla conferenza Stato-Regioni-Enti Locali secondo cui “un singolo caso di positività al covid-19 non dovrebbe determinare la chiusura dell’istituto“. Ovviamente la decisione spetterà al dipartimento dell’Asl in base al numero di casi confermati e del livello di circolazione del virus. Rientro a scuola:ancora problemi sull’organizzazione Ieri sono stati registrati altri 1462 casi positivi rispetto a qualche giorno fa che erano 1411 con un nuovo record di tamponi effettuati circa 97 mila.Il rientro a scuola preoccupa riferisce il Comitato tecnico- scientifico perchè potrebbe produrre un’innalzamento dei contagi. Il ministro per ... Leggi su quotidianpost

Con la brutta aria che tira per la crescita dei contagi del Coronavirus e lo spettro di un altro lockdown e per le ombre oscure sulla riapertura delle scuole e sui destini dell’economia agli italiani ...

