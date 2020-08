Francesco Emilio Borrelli brutalmente aggredito – Video (Di sabato 29 agosto 2020) Il Consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è stato brutalmente aggredito al San Giovanni Bosco: rottura del setto nasale per lui Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di uomini e donne all’esterno del San Giovanni Bosco, ospedale sito in zona Doganella, a Napoli. Un vero e proprio agguato quello subìto dall’uomo, sempre impegnato in prima linea nel denunciare gli abusi e le ingiustizie, con tanto di numero attivo sulla sua pagina Facebook per ricevere le segnalazioni. Il consigliere si trovava all’esterno del nosocomio per documentare l’allontanamento dei parcheggiatori abusivi dalla zona, ... Leggi su bloglive

