Firenze, il Covid colpisce ristoranti e alberghi: perso 1 miliardo in tre mesi (Di sabato 29 agosto 2020) Che la situazione sarebbe stata difficile anche una volta che le restrizioni sarebbero state eliminate era facilmente ipotizzabile. Probabilmente, però, neanche i più catastrofisti potevano immaginare un calo così drastico delle presenze turistiche e un conseguente crollo delle entrate per le attività legate al settore turistico e ricettivo. ristoranti, bar e alberghi sono in ginocchio e molte attività, anche storiche, costrette alla chiusura. Firenze, in questo senso, è emblematica. Nei giorni passati, il proprietario di un locale del centro storico ha deciso di togliersi la vita proprio all’interno del ristorante. Troppo forte la paura di non poter portare avanti l’attività, a causa del crollo delle visite turistiche in città. Dati alla mano, il calo di turisti e ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - Corriere : Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - La7tv : #coffeebreak @SardoneSilvia (Lega): 'Un ristoratore di Firenze si è tolto la vita. Non si possono abbandonare le pa… - Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: Pandemia #coronavirus suggerisce obsolescenza dell'art. 656 del codice penale. Diffondere #fake e teorie che spingono a… - Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: On. #Sgarbi, torni ad occuparsi di arte. Le Sue parole disorientano gli italiani, danno una mano al #coronavirus e metto… -