Eliana Michelazzo positiva al Covid: corsa in ospedale (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo ex agente di Pamela Prati e coinvolta lo scorso anno nel finto matrimonio della showgirl con un inesistente Mark Caltagirone ha dichiarato nei giorni scorsi d’essere positiva al Covid-19. Anche lei di ritorno dalla Sardegna dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza ha fatto il tampone ed è risultata positiva al virus. L’avventura di Pamela si è complicata ieri quando la giovane ha documentato la sua corsa in ospedale. La Michelazzo ha riferito in una storia su Instagram cosa le stava succedendo, che le erano comparsi alcuni sintomi che l’hanno fatta preoccupare tanto da richiedere l’intervento dei medici del Pronto Soccorso. “Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro ... Leggi su quotidianpost

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - stebillo : RT @_cristiano73: Eliana Michelazzo non ci devi rompere il cazzo . Già dimessa . Mai in pratica ricoverata . Ricoverato invece mark Caltagi… - QuotidianPost : Eliana Michelazzo positiva al Covid: corsa in ospedale -