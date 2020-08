Crema, forse di Sabrina Beccalli i resti carbonizzati trovati nell’auto bruciata da Pasini (Di sabato 29 agosto 2020) Crema, forse di Sabrina Beccalli i resti carbonizzati trovati nell’auto bruciata da Pasini. I resti trovati nell’auto bruciata a Vergonzana, frazione di Crema, potrebbero appartenere a Sabrina Beccalli. Questa l’ipotesi sostenuta non solo dall’avvocato di Alessandro Pasini, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere, ma anche dalla procura di Cremona che ha disposto nuove analisi sulle ossa rinvenute. Due veterinari diversi avevano però garantito agli investigatori che si trattassero di resti di cane. Sarebbero di Sabrina ... Leggi su limemagazine.eu

