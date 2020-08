Covid, a Sassari mascherine obbligatorie H24 per contrastare l’aumento di casi (Di sabato 29 agosto 2020) Il sindaco di Sassari ha deciso di imporre l’obbligo di indossare le mascherine tutto il giorno nei luoghi di assembramento. L’esplosione di casi di Coronavirus nel nord della Sardegna ha evidenziato come il virus al momento circoli e possa diventare pericoloso in ogni momento. Al centro dei riflettori ci sono i tanti locali notturni e … L'articolo Covid, a Sassari mascherine obbligatorie H24 per contrastare l’aumento di casi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Coronavirus Sardegna, a Sassari obbligo di mascherine all'aperto tutto il giorno - Adnkronos : #Covid, a Sassari mascherine obbligatorie anche all'aperto - Adnkronos : #Covid, dipendente #Billionaire in terapia intensiva a #Sassari - Lacasespoglia : Ma non ce n'è coviddì. Non so voi, io ai vari gestori di discoteche, locali, a chiunque dicesse 'non possiamo smett… - raveragiuliano : RT @SkyTG24: Coronavirus Sardegna, a Sassari obbligo di mascherine all'aperto tutto il giorno -