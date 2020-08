Chiara Ferragni: "Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay" - (Di sabato 29 agosto 2020) Novella Toloni Da giorni impazza sui social la polemica scatenata dalle parole della youtuber sugli omosessuali e ora è arrivata la presa di posizione di Chiara Ferragni che l'ha fatta schizzare nelle tendenze di Twitter La parola fine alla vicenda sembra averla messa Chiara Ferragni, ma il condizionale è d'obbligo e un passo indietro sull'intera vicenda anche. A scatenare la feroce polemica contro la youtuber Morenamore sono state alcune sue affermazioni omofobe, condivise (e poi rimosse) sul suo profilo Instagram pochi giorni fa. "Non è che non discriminare i gay significa far crescere i propri figli con quella mentalità - ha diChiarato sui social Morenamore - che se sei un uomo puoi andare con un uomo e se sei una donna puoi stare con un’altra donna. No, ... Leggi su ilgiornale

Adnkronos : Chiara #Ferragni: 'Se bambino vede due uomini baciarsi non diventa #gay' - lucemdiem : Chiara Ferragni potrebbe anche aver detto cose scontate e banali, per voi. Ma se fosse sempre per voi, il mondo sar… - isobelsnia : RT @angerollseyes: Perché non riuscite a capire che non vediamo Chiara Ferragni come paladina dei diritti LGBT ma semplicemente fa bene per… - biebsissunshine : RT @jeezcake: Chiara Ferragni: *fa qualcosa di giusto e le persone la ringraziano per il suo gesto, nessuno MA PROPRIO NESSUNO le dà nessun… - itsannienotanna : RT @queenalicee_: sono un chiara ferragni stan account per un motivo -