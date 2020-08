Charlie Parker: 100 anni fa nasceva il genio del sax (Di sabato 29 agosto 2020) "La musica è la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento". Parola di Charlie Parker, nato il 29 agosto 1920, 100 anni fa, colui che, insieme a Miles Davis, John Coltrane e Thelonius Monk, ha cambiato radicalmente il volto del jazz moderno. Arrigo Polillo, uno dei maggiori critici musicali in ambito jazz, ha definito Parker come "il Picasso dell'arte afroamericana, l'uomo che reinventò la sintassi e la morfologia della musica jazz e ne deviò il corso". Nelle sue torrenziali esibizioni "Bird", uno dei maggiori esponenti del be bop, investiva gli ascoltatori con una valanga di note ricche di accenti, contrasti e cromatismi, progressioni di accordi mai sentite prima, repentini cambi di tempo (spesso raddoppiati), il ridotto ricorso al ... Leggi su panorama

