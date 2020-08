Chadwick Boseman: muore a 43 anni Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo una battaglia durata molti mesi contro un cancro al colon, l’attore di Black Panther Chadwick Boseman si è spento a soli 43 anni All’età di soli 43 anni è morto Chadwick Boseman, malato di cancro al colon diagnosticato nel 2016. Negli ultimi anni ha lottato sottoponendosi a operazioni chirurgiche e cicli di chemioterapia, senza mai rivelare pubblicamente la sua condizione. Ha infatti continuato a lavorare nel mondo del cinema anche dopo aver dismesso i panni di Black Panther. Dopo l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe, con l’ultima apparizione in Avengers: Endgame, negli ultimi due anni ha recitato anche ... Leggi su tuttotek

