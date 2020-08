Aumento pensione invalidità ciechi, quando spetta? (Di sabato 29 agosto 2020) L’Aumento della pensione di invalidità civile predisposto dal decreto Agosto a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giugno, porta l’importo del suddetto assegno dagli attuali 286 a 651,51 euro grazie all’incremento al milione. E’ stato scritto ed eviscerato l’argomento per quanto riguarda gli invalidi civili, ma in quale cosa spetta ai ciechi? Aumento pensione di invalidità ciechi Una lettrice scrive per chiedere: Salve io sono una cieca parziale/ ventesemista con un visus visivo di 1/50 in entrambi gli occhi e osservando le tabelle per individuare la percentuale di invalidità bisogna incrociare il visus dei due occhi, beh nel mio caso è 100% ma sul verbale di ... Leggi su notizieora

