Alla faccia del divieto di assembramento: decine di immigrati musulmani pregano in piazza (video) (Di sabato 29 agosto 2020) Islamabad? No, Roma. Incredibile, ma vero. Alla faccia del divieto di assembramento. Magari in molti anche sprovvisti di dispositivi di protezione individuale. Mentre i bollettini della Protezione civile e i report dai reparti ospedalieri denunciano l’aumento dei contagi e in tutte le città si riaccende la paura del virus (e il timore di nuovi lockdown), nella capitale, decine e decine di immigrati musulmani pregano in piazza. piazza Vittorio, per l’esattezza, adagiata sul colle Esquilino, una volta presidio della Chinatown capitolino, oggi condivisa dalle comunità cinesi con una sempre più nutrita popolazione islamica. Un cittadino di passaggio in zona non può ... Leggi su secoloditalia

LiaQuartapelle : Quando si colpisce un’avvocata non si colpisce solo una persona ma il diritto alla giustizia. La morte di… - matteosalvinimi : La risposta dei Veronesi, alla faccia di gufi e sciacalli di sinistra. - TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - carlottasiani1 : RT @Claudio38748087: @Alessio70740392 @GiorgiaMeloni NO COGLIONE !!! ME LI SO SPESI TUTTI ALLA FACCIA TUA AHAHAAHAHAHAHAHA - dario12921305 : @AlexBillyBisi Si, e aggiungo che alla faccia di Fognini (sai a cosa mi riferisco) pare sia in ottima forma su tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla faccia Briatore sta bene e sarà dimesso domani, alla faccia della sinistra che lo voleva... Secolo d'Italia Tutti i film di Christopher Nolan in ordine di difficoltà

Se c’è una caratteristica su tutte che identifica il modo in cui Christopher Nolan fa cinema è quella di trovare un modo di raccontare le sue storie che le rende più interessanti di quanto non siano d ...

WTA Cincinnati, Osaka: “Non mi sento coraggiosa. Ho fatto quello che dovevo fare”

Nella serata di mercoledì Naomi Osaka, che forse covava questa decisione già da inizio giornata visto l’atteggiamento da lei stesso definitivo “brutto” nel match contro Anett Kontaveit, annunciava la ...

Se c’è una caratteristica su tutte che identifica il modo in cui Christopher Nolan fa cinema è quella di trovare un modo di raccontare le sue storie che le rende più interessanti di quanto non siano d ...Nella serata di mercoledì Naomi Osaka, che forse covava questa decisione già da inizio giornata visto l’atteggiamento da lei stesso definitivo “brutto” nel match contro Anett Kontaveit, annunciava la ...