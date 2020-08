Vivere con il fantasma dello sfratto a Milano (Di venerdì 28 agosto 2020) A maggio gli inquilini di alcuni palazzi nel quartiere Lorenteggio hanno ricevuto una comunicazione della Reale immobili che gli diceva di andarsene. Grazie all’intervento del comune per ora possono restare, ma il loro futuro è incerto. Leggi Leggi su internazionale

Quando qualcosa viene percepita come noiosa o spiacevole si tende a procrastinare, ritornando dalle vacanze estive l'abitudine a posticipare le cose da fare o le decisioni da prendere potrebbe amplifi ...

