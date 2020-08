Twelve Minutes: Willem Dafoe farà parte del cast del gioco (Di venerdì 28 agosto 2020) Durante la Gamescom 2020 Annapurna Interactive ha rivelato che James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe faranno parte del cast di Twelve Minutes Ieri sera si è tenuta l’Opening Night Live della Gamescom 2020, uno degli eventi dedicati ai videogiochi più importanti dell’anno. Normalmente la Gamescom si tiene dal vivo, ma a causa del Coronavirus quest’anno è stata trasmessa in streaming sui vari canali ufficiali dello show. Durante l’evento di ieri sera abbiamo visto molte novità legate anche a titoli già svelati durante eventi passati. Infatti nel corso dell’Opening Night Live della Gamescom Annapurna Interactive ha rivelato che James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe ... Leggi su tuttotek

GamesPaladinsIT : Annapurna Interactive annuncia le stra del Cast del prossimo thriller interattivo Twelve Minutes… - Miki_2313 : RT @MondoXbox: Un nuovo trailer di Twelve Minutes rivela il cast dei doppiatori, confermato per Xbox Series X - MondoXbox : Un nuovo trailer di Twelve Minutes rivela il cast dei doppiatori, confermato per Xbox Series X - n_busanello : (é Twelve Minutes o nome, BTW) - TrustnoBjtch : Twelve minutes sembra molto figo, peccato che sia solo per Xbox #gamescom2020 -