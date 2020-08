Tre minorenni condannati a morte in Arabia Saudita: la Procura ordina la revisione dei loro casi (Di venerdì 28 agosto 2020) Rischiavano di non essere compresi, data la gravità dei reati loro attribuiti (e mai commessi), nel decreto emanato ad aprile da re Salman, in base al quale la pena di morte non sarebbe stata più applicata nei confronti dei rei minorenni. Invece, il 26 agosto la Procura generale dell'Arabia Saudita ha ordinato la revisione dei casi di Ali al-Nimr (nella foto, nipote di un noto imam sciita messo a morte all'inizio del 2016) e Dawoud al-Marhoon, arrestati nel 2012 quando avevano 17 anni, e (...) - Mondo / Pena di morte, Arabia Saudita, Minori, Leggi su feedproxy.google

