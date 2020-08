Terremoto Roma, l’esperto: le scosse di oggi sono un evento raro, avvenute su un antico edificio vulcanico (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel primo pomeriggio di oggi una serie di scosse sismiche, tre in particolare, hanno messo in allarme i cittadini dei Castelli Romani. Nonostante la magnitudo modesta il Terremoto è stato particolarmente avvertito dalla popolazione (Terremoto a Roma, scossa scuote i Castelli Romani: paura nella Capitale). Sulla breve serie di scosse ecco quanto si legge sul profilo Facebook di Alessandro Amato, sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) “I terremoti di questo pomeriggio nella zona dei Pratoni del Vivaro, ai Colli Albani (finora tre: M3, M2.4, M2.0) sono tra i pochi della zona avvenuti negli ultimi anni all’interno della caldera (Tuscolano-Artemisia). In realtà i tre ... Leggi su meteoweb.eu

