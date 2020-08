Regionali, Renzi “vede” la sconfitta e già lavora al dopo-Conte: “Un nome credibile è Draghi”” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il messaggio a Conte è dal chiaro stampo “Renziano”, una sorta di “stai sereno” che prelude a trame oscure già ampiamente scritte e verificate. “Sul Mes, credo che Conte debba battere un colpo. Dire no al fondo è un suicidio per un Paese indebitato. Che stiamo aspettando? Dal Mes capiremo che vuol fare Conte da grande. Se chiede il Mes significa che vuole guidare l’Italia. Se non chiede il Mes, significa che vuole guidare solo i grillini. A lui la scelta”. Se non è un ultimatum questo… Un messaggio che arriva condito anche dall’alternativa a Conte, Mario Draghi, nei giorni in cui Renzi dà lezioni di politica ai giovani nel suo “buen ritiro” di Castrocaro, tra Covid, scuola, ... Leggi su secoloditalia

