Nba, ufficiale, domani si gioca. La protesta continua così (Di venerdì 28 agosto 2020) domani si gioca. Mancava solo la conferma ufficiale, è arrivata in un comunicato congiunto di Nba e Nbpa, l'associazione giocatori, in cui il commissioner Adam Silver e Michele Roberts, direttore ... Leggi su gazzetta

Il direttore esecutivo della NBPA Michele Roberts e il commissario NBA Adam Silver hanno rilasciato oggi la seguente dichiarazione congiunta: “Ieri abbiamo avuto una conversazione schietta, ...

Una stagione sempre più strana, quella dell'NBA. Storica e indimenticabile, sotto certi punti di vista. Non ci riferiamo solamente all'ormai nota situazione sanitaria globale, la quale ha toccato ovvi ...

