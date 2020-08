Moderati guadagni alla Borsa di New York (Di venerdì 28 agosto 2020) (TeleBorsa) – Si muove al rialzo la Borsa di Wall Street, grazie soprattutto al rally guidato dal settore tech, sulla scia dell’appetito al rischio alimentato dalla prospettiva di tassi d’interesse molto bassi per un lungo periodo, annunciata dalla Federal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,43% a 28.616 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.496 punti. guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,31%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,34%). Energia (+1,18%), materiali (+0,81%) e informatica (+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500. Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+2,64%), Coca Cola (+2,34%), Walt ... Leggi su quifinanza

