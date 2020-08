Mai fidarsi del mio vicino, su Raidue una punizione può diventare pericolosa (Video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Se la settimana scorsa abbiamo imparato che bisogna fare attenzione ai ragazzi appena conosciuti a scuola, ora impareremo che non bisogna fidarsi dei vicini di casa, anche se giovani ed affascinanti. E' quanto ci vuole insegnare Mai fidarsi del mio vicino, il film-tv thriller in onda questa sera, 28 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue.La trama Katie (Calli Taylor) è un'adolescente irrequieta, il cui comportamento inappropriato a scuola spinge la madre a metterla in punizione. Durante la sua permanenza in casa, la giovane nota però un nuovo vicino di casa, John (Travis Burns), che sta lavorando sulla casa di sua nonna per guadagnare qualche soldo per il college.Mai fidarsi del mio vicino, su Raidue una ... Leggi su blogo

