Liberati 38 cani rinchiusi in una stanza-prigione a Pavia

Trentotto cani di razza Breton vivevano segregati da mesi o anni in una villetta di Marcignago, nelle campagne a ovest di Pavia. La padrona, una vedova 60enne aveva sviluppato una ossessione incontrollata, accumulando cani che teneva al buio in una stanza di casa. Quando sono arrivati al rifugio dell'Enpa di San Genesio ed Uniti, nel …

Trentotto cani di razza Breton vivevano segregati da mesi o anni in una villetta di Marcignago, nelle campagne a ovest di Pavia. La padrona, una vedova 60enne aveva sviluppato una ossessione incontrol ...

Pavia, liberati 38 cani da una stanza-prigione: vivevano chiusi e al buio

Quando sono arrivati al rifugio dell’Enpa di San Genesio ed Uniti, nel Pavese, i cuccioli e i cani più giovani non riuscivano nemmeno a tenere gli occhi aperti. La luce, quella cosa sconosciuta dopo m ...

Trentotto cani di razza Breton vivevano segregati da mesi o anni in una villetta di Marcignago, nelle campagne a ovest di Pavia. La padrona, una vedova 60enne aveva sviluppato una ossessione incontrollata, accumulando cani che teneva al buio in una stanza di casa. Quando sono arrivati al rifugio dell'Enpa di San Genesio ed Uniti, nel Pavese, i cuccioli e i cani più giovani non riuscivano nemmeno a tenere gli occhi aperti. La luce, quella cosa sconosciuta dopo mesi o anni di buio.