Justine Mattera Instagram, pazzeschi addominali di marmo: «Sei bella, però mangia di più!» (Di venerdì 28 agosto 2020) La bella showgirl americana Justine Mattera ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha letteralmente infuocato i fan. Che fosse meravigliosa già lo sapevamo ma ogni foto che posta sul suo profilo, è un colpo al cuore! «Magnifica ogni giorno di più» si complimenta un fan. In effetti la “sosia italiana di Marilyn Monroe” è pazzesca. Il post è un messaggio di “Body Positivity”, ovvero in “invito” a sradicare la sbagliata convinzione che il corpo femminile perfetto sia solo quello che vediamo in tv, dalle modelle, showgirl, ecc. «Be You, Be True. La felicità è sempre la miglior vendetta», scrive infatti sotto il post, seguito dall’hashtag “BodyPositive”. «Direi un body più che ... Leggi su urbanpost

narciso9510 : @Almi__C Ma che quella è una gatta morta come Justine mattera - cognomevic : E comunque mi piace troppo justine mattera, quando era giovane no ma ora mamm ro carmn è uno splendore - justine_mattera : Siamo partiti la mattina alle 10 dal hotel_mirabell #valdaora #olang a piedi prendendo il sentiero 3 per… - gigimaschi : @justine_mattera @BrooksRunningIT Bravissimi tutti!!! - justine_mattera : Dopo una settimana così intensa ci voleva una settimana di spa. A hotel_mirabell fra pietanze gourmet, piscina, yo… -

Ultime Notizie dalla rete : Justine Mattera Justine Mattera, costume trasparente e senza spallina: il seno (clamoroso) fa capolino LiberoQuotidiano.it Justine Mattera Instagram, pazzeschi addominali di marmo: «Sei bella, però mangia di più!»

La bella showgirl americana Justine Mattera ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha letteralmente infuocato i fan. Che fosse meravigliosa già lo sapevamo ma ogni foto che posta sul suo profilo, è ...

Justine Mattera, costume trasparente e senza spallina: il seno (clamoroso) fa capolino

Justine Mattera si avvia a compiere 50 anni, ma a guardarla sembra ancora una ragazzina di 25 per il fisico pazzesco che esibisce. La conduttrice televisiva di origini statunitensi è sempre più sexy e ...

La bella showgirl americana Justine Mattera ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha letteralmente infuocato i fan. Che fosse meravigliosa già lo sapevamo ma ogni foto che posta sul suo profilo, è ...Justine Mattera si avvia a compiere 50 anni, ma a guardarla sembra ancora una ragazzina di 25 per il fisico pazzesco che esibisce. La conduttrice televisiva di origini statunitensi è sempre più sexy e ...