Giulio Andreotti e le confessioni in tv (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono stati pubblicati, ad opera dei figli, alcuni diari di Giulio Andreotti, famosissimo uomo politico italiano più volte Presidente del Consiglio. Leggere questi diari mi ha fatto tornare alla memoria quando, in una trasmissione televisiva, Andreotti mi disse che aveva fatto la dichiarazione d'amore alla moglie al cimitero. Mentre, in un'altra trasmissione, mi confidò che aveva frequentato il liceo al «Tasso» di Roma e che tre suoi compagni di scuola erano diventati Cardinali. Aggiunse: «Hanno fatto carriera, loro», come se lui fosse un impiegato dello Stato di gruppo C. Leggi su iltempo

Sono stati pubblicati, ad opera dei figli, alcuni diari di Giulio Andreotti, famosissimo uomo politico italiano più volte Presidente del Consiglio. Leggere questi diari mi ha fatto tornare alla memori ...

Vi racconto dieci anni di segreti di mio padre Giulio. Parla Serena Andreotti

Il volume I diari segreti 1979-1989 di Giulio Andreotti, edito da Solferino, ripercorre dieci anni intensissimi della vita politica dello statista. La figlia del senatore, curatrice del libro con il f ...

Il volume I diari segreti 1979-1989 di Giulio Andreotti, edito da Solferino, ripercorre dieci anni intensissimi della vita politica dello statista. La figlia del senatore, curatrice del libro con il f ...