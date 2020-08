Formula 3, Zendeli show nelle qualifiche a Spa: partirà dalla pole position (Di venerdì 28 agosto 2020) Lirim Zendeli della Trident è imprendibile e si guadagna la pole position del Gran Premio del Belgio, che si corre sul circuito di Spa-Francoschamps, valevole per il Mondiale della Formula 3 con 2:05.393, seguito poi ad appena due decimi di distacco dal francese Pourchaire, che nelle prove libere di stamattina ha preceduto il tedesco con il nono tempo, e da Smoylar con 2:05.807. Delude la Prema che chiude la sessione di qualifiche con l’americano Sargeant, attualmente leader del mondiale con il team italiano, in seconda fila ad oltre sei decimi dal primo posto, e con Oscar Piastri e Frederik Vesti rispettivamente in ottava e nona posizione sulla griglia di partenza. Qualifica deludente anche per David Schumacher che al suo esordio in Carlin conclude 22esimo posto, ... Leggi su sportface

thelastcornerit : Zendeli sfrutta l’occasione e firma la Pole Position a Spa -