Dupieux e la mosca (Di sabato 29 agosto 2020) Di un copertone abbandonato ha fatto, dieci anni fa, un inedito serial killer on the road. Nel penultimo film, una giacca di daino («100 per cento», sottolinea beffardo il regista) è all’origine di altri delirii omicidi. Rubber (cioè gomma, caucciù), costato 500 dollari nel 2010, ha ridotto a una sola ruota, per di più senza cerchione, il ‘treno’ assassino di una lunga tradizione di persecuzioni d’incubo stradale, da Duel di Spielberg a Unhinged («Il giorno sbagliato»), in anteprima al Bif&st … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Dupieux ha per padre cinematografico Michel Gondry ... È una commedia, una storia semplice: quella di due giovani che trovano nel cofano dell’auto una mosca gigante e cominciano a ammaestrarla. Gli ...

